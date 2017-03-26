Глава МВД Сербии: Наша задача - схватить и наказать виновных в нападении на болельщиков «Спартака»

Глава Министерства внутренних дел Сербии Небойша Стефанович пообещал найти и покарать виновных в нападении на болельщиков «Спартака».

«Наша задача - схватить и сурово наказать преступников. Сербия не будет тренировочной площадкой для хулиганов, которые думают, что на наших улицах можно сводить счеты с местными или иностранными гражданами. Никто не должен даже подумать, что сможет помешать российско-сербской дружбе, которая может выдержать любые испытания. Сербия стремится к тому, чтобы эта дружба стала еще крепче», - приводит слова Стефановича ТАСС.

Напомним, минувшей ночью, после выездного товарищеского матча красно-белых с «Црвеной Звездой» (1:2) были госпитализированы с ножевыми ранениями три болельщика российского клуба.