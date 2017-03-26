Глава МВД Сербии: Наша задача - схватить и наказать виновных в нападении на болельщиков «Спартака»
Глава Министерства внутренних дел Сербии Небойша
Стефанович пообещал найти и покарать виновных в нападении на болельщиков «Спартака».
«Наша задача - схватить и сурово наказать
преступников. Сербия не будет тренировочной площадкой для хулиганов, которые
думают, что на наших улицах можно сводить счеты с местными или иностранными
гражданами. Никто не должен даже подумать, что сможет помешать
российско-сербской дружбе, которая может выдержать любые испытания. Сербия
стремится к тому, чтобы эта дружба стала еще крепче», - приводит слова
Стефановича ТАСС.
Напомним, минувшей ночью, после выездного товарищеского матча красно-белых с «Црвеной Звездой» (1:2) были госпитализированы с ножевыми ранениями три болельщика российского клуба.
Матч
Црвена Звезда - Спартак - 2:1 (1:1)
Голы
Мельгарехо 25 (0:1). Канга Каку 44 (1:1). Милич 55 (2:1).
Состав
Црвена Звезда: Супич (Кахриман, 46), Фримпонг, Лукович (Полетанович, 62), Петкович, Доналд, Ристич (Милошевич, 62), Канга Каку (Мильяш, 69), Срнич, Боакье (Вучичевич, 74), Ле Таллек, Милич
Спартак: Селихов, Тигиев, Боккетти, Маурисио (Самбу, 77), Ещенко (Макеев, 77), Таски (Хомуха, 82), Леонтьев, Фернандо (Самсонов, 59), Мельгарехо (Сакала, 84), Тимофеев, Давыдов (Нимели, 59)
Судья:
Милорад Мажич (Сербия)
Место и дата
25 марта 20:00, Црвена Звезда, Текстовая трансляция