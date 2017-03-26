Данни Блинд уволен с поста главного тренера сборной Голландии
Главный тренер сборной Голландии по футболу Данни
Блинд отправлен в отставку, сообщает официальный сайт Королевского футбольного
союза Нидерландов.
Такое решение было принято после поражения команды от сборной Болгарии (0:2) в матче европейской квалификации ЧМ-2018.
KNVB en Blind uit elkaar: https://t.co/O68GUoabpE.— KNVB (@KNVB) 26 марта 2017 г.
Напомним, 55-летний голландский специалист возглавил
национальную сборную в июле 2015 года, сменив на этом посту соотечественника
Гуса Хиддинка.
Под руководством Блинда сборная провела 17 матчей, в которых потерпела семь поражений, трижды сыграла вничью и семь раз одержала победу.
«Мы были на правильном пути, но в Болгарии я потерял все, что имел. Жаль, что все так закончилось», – сказал Блинд.
Руководить голландской сборной в товарищеском матче с командой Италии, который состоится 28 марта, будет помощник Блинда Фред Грим.
Матч
Болгария - Голландия - 2:0 (2:0)
Голы
Делев 5 (1:0). Делев 20 (2:0).
Состав
Болгария: Михайлов, Занев (Недляков, 86), Манолев, Божиков, Чорбаджинский, Тонев, Славчев, Костадинов, Попов С., Попов И. (Краев, 68), Делев (Бодуров, 88)
Голландия: Зут, Мартинс Инди, Карсдорп, Блинд Д., де Лигт (Худт, 46), Промес (де Йонг, 69), Классен, Строотман, Роббен, Вейналдум (Снейдер, 46), Дост
Судья:
Уильям Коллам (Шотландия)
Место и дата
25 марта 22:45, Василь Левски, Онлайн-трансляция