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Данни Блинд уволен с поста главного тренера сборной Голландии

Источник:  Королевский футбольный союз НидерландовКомментарии

Главный тренер сборной Голландии по футболу Данни Блинд отправлен в отставку, сообщает официальный сайт Королевского футбольного союза Нидерландов.

Такое решение было принято после поражения команды от сборной Болгарии (0:2) в матче европейской квалификации ЧМ-2018.

Напомним, 55-летний голландский специалист возглавил национальную сборную в июле 2015 года, сменив на этом посту соотечественника Гуса Хиддинка.

Под руководством Блинда сборная провела 17 матчей, в которых потерпела семь поражений, трижды сыграла вничью и семь раз одержала победу.

«Мы были на правильном пути, но в Болгарии я потерял все, что имел. Жаль, что все так закончилось», – сказал Блинд. 

Руководить голландской сборной в товарищеском матче с командой Италии, который состоится 28 марта, будет помощник Блинда Фред Грим. 

Матч

Болгария - Голландия - 2:0 (2:0)

Голы

Делев 5 (1:0). Делев 20 (2:0).

Состав

Болгария: Михайлов, Занев (Недляков, 86), Манолев, Божиков, Чорбаджинский, Тонев, Славчев, Костадинов, Попов С., Попов И. (Краев, 68), Делев (Бодуров, 88)

Голландия: Зут, Мартинс Инди, Карсдорп, Блинд Д., де Лигт (Худт, 46), Промес (де Йонг, 69), Классен, Строотман, Роббен, Вейналдум (Снейдер, 46), Дост

Судья:

Уильям Коллам (Шотландия)

Место и дата

25 марта 22:45, Василь Левски, Онлайн-трансляция

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