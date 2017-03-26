Данни Блинд уволен с поста главного тренера сборной Голландии

Главный тренер сборной Голландии по футболу Данни Блинд отправлен в отставку, сообщает официальный сайт Королевского футбольного союза Нидерландов.

Такое решение было принято после поражения команды от сборной Болгарии (0:2) в матче европейской квалификации ЧМ-2018.

Напомним, 55-летний голландский специалист возглавил национальную сборную в июле 2015 года, сменив на этом посту соотечественника Гуса Хиддинка.

Под руководством Блинда сборная провела 17 матчей, в которых потерпела семь поражений, трижды сыграла вничью и семь раз одержала победу.

«Мы были на правильном пути, но в Болгарии я потерял все, что имел. Жаль, что все так закончилось», – сказал Блинд.

Руководить голландской сборной в товарищеском матче с командой Италии, который состоится 28 марта, будет помощник Блинда Фред Грим.