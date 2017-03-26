На 65-м году жизни умер Владимир Казаченок

26 марта на 65-м году жизни скончался заслуженный тренер России Владимир Казаченок, сообщает официальный сайт «Зенита».

О причине смерти не сообщается. Казаченок занимал пост директора футбольной академии «Зенита», возглавлял сборную Петербурга на турнире среди футболистов до 17 лет - Мемориале Гранаткина. В качестве главного тренера он работал в «Химках», «Смене-Зенит», «Динамо СПб» и «Светогорце».

Свою игровую карьеру Казаченок провел в «Зените» (1971-1975, 1979-1983) и московском «Динамо» (1976-1978). В составе петербургского клуба нападающий завоевал бронзовые медали чемпионата СССР (1980), вместе с бело-голубыми стал обладателем Кубка СССР (1977).