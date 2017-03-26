Светлана Кузнецова вышла в 1/8 финала турнира в Майами
Российская
теннисиста Светлана Кузнецова в 1/16 финала турнира в Майами обыграла
американку Тэйлор Таунсенд со счетом 6:4, 6:2.
Встреча продолжалась один час 18 минут. Россиянка
реализовала 4 брейк-поинта из семи и допустила одну двойную ошибку, а в активе
ее соперницы одна подача навылет, один брейк и одна двойная ошибка.
В 1/8 финала Кузнецова встретится с победительницей пары Винус
Уильямс (США) - Патриция-Мария Циг (Румыния).
Турнир WTA Miami Open
Призовой фонд 6 993 450 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
1/16 финала
Матч
Таунсенд Т. (США) - Кузнецова С. (Россия) - 4:6, 2:6
Место и дата
26 марта 20:40, , Онлайн-трансляция
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