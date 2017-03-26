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Сборная Польши обыграла Черногорию, благодаря голу Пищека

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче европейской квалификации ЧМ-2018 сборная Польши на выезде обыграл команду Черногории со счетом 2:0.

В составе победителей голами отметились Роберт Левандовски и Лукаш Пищек, а у хозяев поля единственный мяч забил Стефан Мугоша.

Польская команда с 13-ю очками лидирует в группе Е, а черногорцы расположились на второй строчке, имея в активе на пять баллов меньше.

В следующем матче поляки 10 июня примут сборную Румынии, а Черногория в этот же день встретится с командой Армении.

ЧМ-2018. Квалификация
Европа
Группа Е
5-й тур

Матч

Черногория - Польша - 1:2 (0:1)

Голы

Левандовски 40 (0:1). Мугоша 63 (1:1). Пищек 82 (1:2).

Место и дата

26 марта 21:45, , Онлайн-трансляция

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