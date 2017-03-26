Сборная Польши обыграла Черногорию, благодаря голу Пищека
В
матче европейской квалификации ЧМ-2018 сборная Польши на выезде обыграл команду
Черногории со счетом 2:0.
В составе победителей голами отметились Роберт
Левандовски и Лукаш Пищек, а у хозяев поля единственный мяч забил Стефан
Мугоша.
Польская команда с 13-ю очками лидирует в группе Е, а
черногорцы расположились на второй строчке, имея в активе на пять баллов
меньше.
В следующем матче поляки 10 июня примут сборную
Румынии, а Черногория в этот же день встретится с командой Армении.
ЧМ-2018. Квалификация
Европа
Группа Е
5-й тур
Матч
Черногория - Польша - 1:2 (0:1)
Голы
Левандовски 40 (0:1). Мугоша 63 (1:1). Пищек 82 (1:2).
Место и дата
26 марта 21:45, , Онлайн-трансляция
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