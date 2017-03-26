Сборная Польши обыграла Черногорию, благодаря голу Пищека

В матче европейской квалификации ЧМ-2018 сборная Польши на выезде обыграл команду Черногории со счетом 2:0.

В составе победителей голами отметились Роберт Левандовски и Лукаш Пищек, а у хозяев поля единственный мяч забил Стефан Мугоша.

Польская команда с 13-ю очками лидирует в группе Е, а черногорцы расположились на второй строчке, имея в активе на пять баллов меньше.

В следующем матче поляки 10 июня примут сборную Румынии, а Черногория в этот же день встретится с командой Армении.

ЧМ-2018. Квалификация

Европа

Группа Е

5-й тур