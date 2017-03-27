Нико Хюлькенберг: Мне понравилось сражение с Оконом и Алонсо

Пилот команды «Рено» Нико Хюлькенберг поделился впечатлениями после Гран-при Австралии. Напомним, что он занял 11-е место.

«Первый круг получился не самым удачным: я пытался обогнать Квята по внешней траектории в 13-м повороте, однако он выдавил меня с трассы, из-за чего я пропустил вперед Алонсо. Я ничего не мог поделать с Фернандо, несмотря на то, что был гораздо быстрее него.

Последний отрезок гонки на шинах Ultrasoft получился очень неплохим: машина ехала все быстрее и быстрее, но я никак не мог подняться выше по позициям.

Мне понравилось сражение с Оконом и Алонсо: я сумел использовать двойной слипстрим и DRS, чтобы совершить маневр. Я думаю, что зрители также оценили по достоинству этот зрелищный момент», - цитирует Хюлькенберга Autosport.

Напомним, выиграл гонку пилот «Феррари» Себастьян Феттель.

Гран-при Австралии

1. Себастьян Феттель («Феррари»)

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +9.975

3. Валттери Боттас («Мерседес») +11.250

4. Кими Райкконен («Феррари») +22.393

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +28.827

6. Фелипе Масса («Уильямс») 83.386

7. Серхио Перес («Форс Индия») +1 круг

8. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1 круг

9. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг

10. Эстебан Окон («Форс Индия») +1 круг

11. Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг

12. Антонио Джовинацци («Заубер») +2 круга

13. Стоффель Вандорн («Макларен») + 2 круга

14. Фернандо Алонсо («Макларен») DNF

15. Кевин Магнуссен («Хаас») DNF

16. Лэнс Стролл («Уильямс») DNF

17. Даниэль Риккардо («Ред Булл») DNF

18. Маркус Эрикссон («Заубер») DNF

19. Джолион Палмер («Рено») DNF

20. Ромен Грожан («Хаас») DNF