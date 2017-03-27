Джолион Палмер: К сожалению, у меня отказали тормоза

Пилот команды «Рено» Джолион Палмер поделился впечатлениями после Гран-при Австралии. Напомним, что он не финишировал.

«Несмотря на то, что я начинал гонку на самом жестком комплекте резины, на старте мне удалось отыграть несколько позиций. Темп был вполне нормальным, и я мог видеть впереди себя Нико и Эстебана.

К сожалению, тормоза отказали в 14-м повороте. Мы надеялись, что это всего лишь мелкая неисправность, однако эта проблема повторилась. У нас не было других вариантов, кроме как сойти.

Конечно, начало сезона сложилось для меня не лучшим образом. Но плохой опыт – тоже опыт. Теперь мы будем готовиться к Китаю», - цитирует Палмера Autosport.

Напомним, выиграл гонку пилот «Феррари» Себастьян Феттель.

Гран-при Австралии

1. Себастьян Феттель («Феррари»)

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +9.975

3. Валттери Боттас («Мерседес») +11.250

4. Кими Райкконен («Феррари») +22.393

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +28.827

6. Фелипе Масса («Уильямс») 83.386

7. Серхио Перес («Форс Индия») +1 круг

8. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1 круг

9. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг

10. Эстебан Окон («Форс Индия») +1 круг

11. Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг

12. Антонио Джовинацци («Заубер») +2 круга

13. Стоффель Вандорн («Макларен») + 2 круга

14. Фернандо Алонсо («Макларен») DNF

15. Кевин Магнуссен («Хаас») DNF

16. Лэнс Стролл («Уильямс») DNF

17. Даниэль Риккардо («Ред Булл») DNF

18. Маркус Эрикссон («Заубер») DNF

19. Джолион Палмер («Рено») DNF

20. Ромен Грожан («Хаас») DNF