Александр Бородюк: До удаления наши футболисты выполняли план на игру
Главный тренер сборной
Казахстана поделился впечатлениями после матча со сборной Армении в
квалификации ЧМ-2018. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:2.
- В целом, до удаления наши футболисты
выполняли план на игру. В принципе, во втором тайме выполнили
установку, выровняли игру, начали контролировать мяч, но удаление повлияло
на ход матча... Если вы смотрели чемпионаты Мира и Европы,
то футбол — это борьба, и, наверное, каждый тренер требует
от своей команды борьбы, но не знаю, как в этой ситуация
судья поступил... Уже сейчас об этом говорить, наверное, поздно. Борьба
есть борьба, и, на мой взгляд, второй желтой карточки там не было.
Можно было дать доиграть спокойно в равных составах, и тогда футбол
был бы более интересен. А так, у меня нет претензий
к ребятам, — они боролись, старались, но удаление повлияло
на игру...
— Как Вы думаете, у сборной Армении есть шансы на выход из группы?
— Наверное, этот вопрос лучше адресовать вашему тренеру, как он рассчитывает. А так, конечно, желаю сборной Армении дальше бороться за путевку на чемпионат мира, - цитирует Бородюка Sports.kz.
Матч
Армения - Казахстан - 2:0 (0:0)
Голы
Мхитарян 73 (1:0). Озбилиз 75 (2:0).
Состав
Армения: Бегларян, Ароян, Восканян, Айрапетян, Андонян, Малакян, Казарян (Барсегян, 5), Оганесян К., Мхитарян, Пиццелли, Саркисов (Озбилиз, 70)
Казахстан: Лория, Бейсебеков, Шомко, Куат, Малый, Суюмбаев, Исламхан, Тагыберген, Нургалиев, Тунгушбаев, Нусербаев
Предупреждения:
Саркисов, 28; Ароян, 48 - Бейсебеков, 18; Малый, 20
Судья:
Александр Ставрев (Македония)
Место и дата
26 марта 19:00, Раздан, Онлайн-трансляция