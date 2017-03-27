Александр Бородюк: До удаления наши футболисты выполняли план на игру

Главный тренер сборной Казахстана поделился впечатлениями после матча со сборной Армении в квалификации ЧМ-2018. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:2.

- В целом, до удаления наши футболисты выполняли план на игру. В принципе, во втором тайме выполнили установку, выровняли игру, начали контролировать мяч, но удаление повлияло на ход матча... Если вы смотрели чемпионаты Мира и Европы, то футбол — это борьба, и, наверное, каждый тренер требует от своей команды борьбы, но не знаю, как в этой ситуация судья поступил... Уже сейчас об этом говорить, наверное, поздно. Борьба есть борьба, и, на мой взгляд, второй желтой карточки там не было. Можно было дать доиграть спокойно в равных составах, и тогда футбол был бы более интересен. А так, у меня нет претензий к ребятам, — они боролись, старались, но удаление повлияло на игру...



— Как Вы думаете, у сборной Армении есть шансы на выход из группы?

— Наверное, этот вопрос лучше адресовать вашему тренеру, как он рассчитывает. А так, конечно, желаю сборной Армении дальше бороться за путевку на чемпионат мира, - цитирует Бородюка Sports.kz.

Армяне с 6 очками занимают на данный момент четвертое место в группе Е, команда Александра Бородюка с двумя баллами - на последней, шестой строчке. 10 июня Армения сыграет на выезде с Черногорией, а Казахстан в тот же день примет Данию.