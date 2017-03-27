Стоффель Варндорн: Не ожидал, что мы сможем финишировать

Пилот команды «Макларен» Стоффель Варндорн поделился впечатлениями после Гран-при Австралии. Напомним, что он занял 13-е место.

«Гонка получилась очень непростой. На пит-стопе мне пришлось выполнить полный цикл запуска машины, чтобы вернуть двигатель в нормальный режим работы – это стоило мне времени и позиции. Кроме того, на время отключилась панель приборов.

На протяжении гонки я часто вносил коррективы в настройки автомобиля, чтобы добраться до финиша. В то же время после тестов в Барселоне я не ожидал, что мы сможем финишировать в первой гонке сезона.

Нам не хватает скорости для того, чтобы соревноваться с машинами, находящимися впереди нас. Нужно проделать огромный объем работы в преддверии гонки в Китае, которая пройдет через две недели», - цитирует Варндорна Autosport.

Напомним, выиграл гонку пилот «Феррари» Себастьян Феттель.

Гран-при Австралии

1. Себастьян Феттель («Феррари»)

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +9.975

3. Валттери Боттас («Мерседес») +11.250

4. Кими Райкконен («Феррари») +22.393

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +28.827

6. Фелипе Масса («Уильямс») 83.386

7. Серхио Перес («Форс Индия») +1 круг

8. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1 круг

9. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг

10. Эстебан Окон («Форс Индия») +1 круг

11. Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг

12. Антонио Джовинацци («Заубер») +2 круга

13. Стоффель Вандорн («Макларен») + 2 круга

14. Фернандо Алонсо («Макларен») DNF

15. Кевин Магнуссен («Хаас») DNF

16. Лэнс Стролл («Уильямс») DNF

17. Даниэль Риккардо («Ред Булл») DNF

18. Маркус Эрикссон («Заубер») DNF

19. Джолион Палмер («Рено») DNF

20. Ромен Грожан («Хаас») DNF