Артур Петросян: Удаление сыграло решающую роль в матче с Казахстаном

Главный тренер сборной Армении Артур Петросян поделился впечатлениями после матча квалификации ЧМ-2018 против сборной Казахстана. Напомним, что его команда победила со счетом 2:0.

«Мы хорошо сыграли в первом тайме, хорошо прессинговали. Сегодня мы сыграли в атакующий футбол. Во втором тайме мы потеряли нить игры.

Думаю, мы создали много моментов, было много остроты. После матча с Черногорией мы должны были сыграли в атакующий футбол. Конечно, были допущены ошибки. Мы не использовали наши голевые моменты, особенно в первом тайме. Сегодня Саркисов проделал огромную работу. Считаю, что удаление сыграло решающую роль», — цитирует Петросяна Sports.kz



Армяне с шестью очками занимают на данный момент четвертое место в группе Е, команда Александра Бородюка с двумя баллами - на последней, шестой строчке. 10 июня Армения сыграет на выезде с Черногорией, а Казахстан в тот же день примет Данию.