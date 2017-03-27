Артур Петросян: Удаление сыграло решающую роль в матче с Казахстаном
Главный тренер сборной Армении Артур Петросян поделился
впечатлениями после матча квалификации ЧМ-2018 против сборной Казахстана.
Напомним, что его команда победила со счетом 2:0.
«Мы хорошо сыграли в первом тайме, хорошо прессинговали. Сегодня мы сыграли в атакующий футбол. Во втором тайме мы потеряли нить игры.
Думаю, мы создали много моментов, было
много остроты. После матча с Черногорией мы должны были сыграли
в атакующий футбол. Конечно, были допущены ошибки.
Мы не использовали наши голевые моменты, особенно в первом
тайме. Сегодня Саркисов проделал огромную работу. Считаю, что удаление сыграло решающую роль», —
цитирует Петросяна Sports.kz
Армяне с шестью очками занимают на данный момент четвертое место в группе Е, команда Александра Бородюка с двумя баллами - на последней, шестой строчке. 10 июня Армения сыграет на выезде с Черногорией, а Казахстан в тот же день примет Данию.
Армения - Казахстан - 2:0 (0:0) Мхитарян 73 (1:0). Озбилиз 75 (2:0). Армения: Бегларян, Ароян, Восканян, Айрапетян, Андонян, Малакян, Казарян (Барсегян, 5), Оганесян К., Мхитарян, Пиццелли, Саркисов (Озбилиз, 70) Казахстан: Лория, Бейсебеков, Шомко, Куат, Малый, Суюмбаев, Исламхан, Тагыберген, Нургалиев, Тунгушбаев, Нусербаев Саркисов, 28; Ароян, 48 - Бейсебеков, 18; Малый, 20 Александр Ставрев (Македония) 26 марта 19:00, Раздан, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Состав
Предупреждения:
Судья:
Место и дата
Армения - Казахстан - 2:0 (0:0)
Мхитарян 73 (1:0). Озбилиз 75 (2:0).
Армения: Бегларян, Ароян, Восканян, Айрапетян, Андонян, Малакян, Казарян (Барсегян, 5), Оганесян К., Мхитарян, Пиццелли, Саркисов (Озбилиз, 70)
Казахстан: Лория, Бейсебеков, Шомко, Куат, Малый, Суюмбаев, Исламхан, Тагыберген, Нургалиев, Тунгушбаев, Нусербаев
Саркисов, 28; Ароян, 48 - Бейсебеков, 18; Малый, 20
Александр Ставрев (Македония)
26 марта 19:00, Раздан, Онлайн-трансляция