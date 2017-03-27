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Нокаутированный боец ММА принялся душить рефери после остановки поединка

Сергей Данилевич
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На турнире по смешанным единоборствам KnockOut Promotions боец после нокаута применил удушающий захват против рефери поединка.

Джозеф Нем оказался в нокауте уже на 10-й секунде поединка с Ризом Бринком, пропустив сокрушительный удар ногой в голову.

Рефери остановил дальнейшее избиение соперника, и Бринк полез на сетку праздновать свою молниеносную и убедительную победу.

В это время Нем очнулся и, будучи полностью дезориентированным, вцепился в ноги стоявшего рядом с ним арбитра.

Команде Джозефа Нема удалось оттащить своего подопечного от жертвы лишь после того, как он по всем правилам поставил судью в партер и удачно провел удушающий захват.

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