Нокаутированный боец ММА принялся душить рефери после остановки поединка
На турнире по смешанным единоборствам KnockOut Promotions
боец после нокаута применил удушающий захват против рефери поединка.
Джозеф Нем оказался в нокауте уже на 10-й секунде поединка
с Ризом Бринком, пропустив сокрушительный удар ногой в голову.
Рефери остановил дальнейшее избиение соперника, и Бринк
полез на сетку праздновать свою молниеносную и убедительную победу.
В это время Нем очнулся и, будучи полностью
дезориентированным, вцепился в ноги стоявшего рядом с ним арбитра.
Команде Джозефа Нема удалось оттащить своего подопечного от
жертвы лишь после того, как он по всем правилам поставил судью в партер и
удачно провел удушающий захват.
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