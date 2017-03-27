Победителя хоккейного матча в Калгари определили с помощью подброшенной монеты
Победителя матча одной из юниорских хоккейных лиг Северной
Америки определили с помощью подбрасывания монеты.
Основное время решающей игры на выбывание в Калгари между
местным клубом «Роялс» и «Ранглерс» из Баффало за место в следующем раунде
плей-офф завершилось вничью. По правилам, соперники должны были провести
десятиминутный овертайм и, если потребуется, серию буллитов, однако
организаторы из-за плотного графика решили прибегнуть к помощи жребия.
Тренеры обеих команды вышли на центр площадки и проследили
за подброшенной монетой, которая указала на победу «Баффало Ранглерс».
Для игроков и болельщиков, среди которых были родители юных
хоккеистов, это стало полной неожиданностью. Трибуны призывали продолжить
соревнование по спортивному принципу, но организаторы были непреклонны:
оплаченное время кончилось ,и на лед вот-вот должны были выйти другие команды.
- Это реально жесткий способ закончить сезон. Итоги нашей
работе на протяжении года подвела монета. Мне трудно было объяснить это группе
очень расстроенных 19-летних подростков. Наш вратарь до сих пор не понял, что
произошло, - заявил тренер «Роялс» Джарвис Бендер.
Местная федерация пообещала избегать ситуаций такого рода в
будущем и объяснила конфуз дефицитом льда в городе, где хоккеем занимаются 14
тысяч человек.