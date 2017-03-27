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Футболист из Ганы в телеинтервью поблагодарил за поддержку жену и любовницу

Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболист южноафриканского клуба «Фри Стейт Старс» Мохаммед Анас случайно признался в измене жене во время интервью после матча чемпионата страны с «Аяксом» из Кейптауна, закончившегося со счетом 2:2.

Форвард из Ганы сделал дубль и был признан лучшим игроком матча. Разволновавшись перед телекамерами, он поблагодарил за поддержку свою жену и любовницу:

- Благодарен за титул лучшего игрока матча, - цитирует Анаса BBC. - Спасибо за поддержку моим фанатам, моей жене и моей подруге. Я имел в виду мою жену, извините. Моя жена, Лизел, я очень люблю тебя.

Позже нападающему пришлось еще раз публично извиняться:

- Я очень сильно ее люблю, - сказал Анас. - Она подарила мне двоих детей, она замечательная. Она знает, какой я человек, поэтому я не беспокоился о ее реакции. Зато теперь я популярен, люди по всему миру знают обо мне.

Футболист также уточнил, что в семейном кругу «подругой» он всегда называет свою дочь, и никакой любовницы у него нет.

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