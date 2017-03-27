Футболист из Ганы в телеинтервью поблагодарил за поддержку жену и любовницу
Футболист южноафриканского клуба «Фри Стейт Старс» Мохаммед
Анас случайно признался в измене жене во время интервью после матча чемпионата
страны с «Аяксом» из Кейптауна, закончившегося со счетом 2:2.
Форвард из Ганы сделал дубль и был признан лучшим игроком
матча. Разволновавшись перед телекамерами, он поблагодарил за поддержку свою
жену и любовницу:
- Благодарен за титул лучшего игрока матча, - цитирует
Анаса BBC. - Спасибо за поддержку моим фанатам, моей жене и моей подруге. Я
имел в виду мою жену, извините. Моя жена, Лизел, я очень люблю тебя.
Позже нападающему пришлось еще раз публично извиняться:
- Я очень сильно ее люблю, - сказал Анас. - Она подарила
мне двоих детей, она замечательная. Она знает, какой я человек, поэтому я не
беспокоился о ее реакции. Зато теперь я популярен, люди по всему миру знают обо
мне.
Футболист также уточнил, что в семейном кругу «подругой» он
всегда называет свою дочь, и никакой любовницы у него нет.