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Гордон Страхан: Все знают, что мы заслужили победу над Словенией

Источник:  BBCКомментарии

Главный тренер сборной Шотландии Гордон Страхан поделился впечатлениями после матча против сборной Словении в квалификации ЧМ-2018. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.

Единственный мяч на 88-й минуте забил Крис Мартин, вышедший на замену. Ранее болельщики шотландцев освистали его.

«Это был приятный момент для него и для остальных игроков. Все знают, что мы заслужили победу. Освистывание Мартина? Так же освистывали Кенни Далглиша, Алана Хансена и Гари Макаллистера, так что он в хорошей компании. Попасть в один ряд с такими игроками – это фантастика.

Все в команде понимают, какую пользу Мартин приносит нам. Некоторые люди не могут этого понять, что объяснимо. Например, я не очень разбираюсь в крикете. Но если не понимаешь игру, то сложно понять функции игроков», - цитирует Страхана ВВС.

Матч

Шотландия - Словения - 1:0 (0:0)

Голы

Мартин К. 88 (1:0).

Состав

Шотландия: Гордон, Мартин Р., Малгрю, Тирни, Робертсон, Армстронг, Форрест, Браун, Моррисон (Мартин К., 82), Снодграсс (Анья, 75), Гриффитс (Нейсмит, 49)

Словения: Облак, Цесар, Самарджич, Йокич, Струна А., Крхин, Иличич, Кампль (Омладич, 87), Куртич, Бирса (Берич, 69), Безяк (Вербич, 58)

Предупреждения:

нет - Йокич, 6; Цесар, 23; Безяк, 55; Бирса, 62; Самарджич, 90

Судья:

Бьорн Кёйперс (Голландия)

Место и дата

26 марта 21:45, Селтик Парк, Онлайн-трансляция

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