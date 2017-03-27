Гордон Страхан: Все знают, что мы заслужили победу над Словенией
Главный тренер сборной
Шотландии Гордон Страхан поделился впечатлениями после матча против сборной
Словении в квалификации ЧМ-2018. Напомним, что его команда победила со счетом
1:0.
Единственный мяч на 88-й минуте
забил Крис Мартин, вышедший на замену. Ранее болельщики шотландцев освистали
его.
«Это был приятный момент для
него и для остальных игроков. Все знают, что мы заслужили победу. Освистывание
Мартина? Так же освистывали Кенни Далглиша, Алана Хансена и Гари Макаллистера,
так что он в хорошей компании. Попасть в один ряд с такими игроками – это
фантастика.
Все в команде понимают, какую пользу Мартин приносит нам. Некоторые люди не могут этого понять, что объяснимо. Например, я не очень разбираюсь в крикете. Но если не понимаешь игру, то сложно понять функции игроков», - цитирует Страхана ВВС.
Матч
Шотландия - Словения - 1:0 (0:0)
Голы
Мартин К. 88 (1:0).
Состав
Шотландия: Гордон, Мартин Р., Малгрю, Тирни, Робертсон, Армстронг, Форрест, Браун, Моррисон (Мартин К., 82), Снодграсс (Анья, 75), Гриффитс (Нейсмит, 49)
Словения: Облак, Цесар, Самарджич, Йокич, Струна А., Крхин, Иличич, Кампль (Омладич, 87), Куртич, Бирса (Берич, 69), Безяк (Вербич, 58)
Предупреждения:
нет - Йокич, 6; Цесар, 23; Безяк, 55; Бирса, 62; Самарджич, 90
Судья:
Бьорн Кёйперс (Голландия)
Место и дата
26 марта 21:45, Селтик Парк, Онлайн-трансляция