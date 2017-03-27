Гордон Страхан: Все знают, что мы заслужили победу над Словенией

Главный тренер сборной Шотландии Гордон Страхан поделился впечатлениями после матча против сборной Словении в квалификации ЧМ-2018. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.

Единственный мяч на 88-й минуте забил Крис Мартин, вышедший на замену. Ранее болельщики шотландцев освистали его.

«Это был приятный момент для него и для остальных игроков. Все знают, что мы заслужили победу. Освистывание Мартина? Так же освистывали Кенни Далглиша, Алана Хансена и Гари Макаллистера, так что он в хорошей компании. Попасть в один ряд с такими игроками – это фантастика.

Все в команде понимают, какую пользу Мартин приносит нам. Некоторые люди не могут этого понять, что объяснимо. Например, я не очень разбираюсь в крикете. Но если не понимаешь игру, то сложно понять функции игроков», - цитирует Страхана ВВС.