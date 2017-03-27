Йоахим Лев: Мы не смогли показать ту игру, которую я хотел бы видеть
Главный тренер сборной Германии
Йоахим Лев поделился впечатлениями после матча со сборной Азербайджана в
квалификации ЧМ-2018. Напомним, что его команда победила со счетом 4:1.
«Доволен
результатом, но ожидал от своей команды более лучшей игры. К сожалению, мы не
смогли показать сегодня ту игру, которую я хотел видеть. Я знаю, что моя
команда способна на большее.
Я хотел, чтобы
мы не пропустили и в восьмой игре подряд. Азербайджан показал хорошую игру и до
гола, и после него. Могу сказать, что сборная Азербайджана прогрессирует.
Нельзя
сравнивать матчи с Англией (1:0) и Азербайджаном. Ведь та игра была
товарищеской, а сегодняшняя в рамках отборочного этапа. Еще раз скажу, что наша
игра нас не удовлетворила. Хотел, чтобы мы забили второй и третий голы сразу
после первого. Но этого не произошло. Будем работать над ошибками. Постараюсь
довести команду до желаемого уровня к июню», - цитирует Лева azerisport.com.
В
составе победителей дубль оформил Андре Шюррле и по разу отличились Томас
Мюллер и Марио Гомес, а у хозяев поля единственный мяч забил Дмитрий Назаров.
В
группе С лидируют немцы с 15-ю очками, вторыми идут чехи (8 очков), третью
строчку с семью очками делят Северная Ирландия и Азербаджан, следом Норвегия (3
очка), замыкает группу Сан-Марино, с нулем в графе заработанных очков.
В следующем туре Германия 10 июня примет команду Сан-Марино, а Азербайджан в
этот же день встретится с Северной Ирландией.
ЧМ-2018. Квалификация
Европа
Группа С
5-й тур
Матч
Азербайджан - Германия - 1:4 (1:3)
Голы
Шюррле 19 (0:1). Назаров 31 (1:1). Мюллер 36 (1:2). Гомес 45 (1:3). Шюррле 81 (1:4).
Состав
Азербайджан: Агаев К., Гараев, Пашаев, Мирзабеков, Гусейнов Б., Садыхов, Гусейнов Д., Исмайлов (Гурбанов, 83), Амиргулиев (Паскуаль, 88), Шейдаев (Йылмаз, 68), Назаров
Германия: Лено, Хуммельс, Хектор, Хёведес, Хедира, Дракслер (Сане, 85), Кроос (Руди, 89), Шюррле, Киммих, Гомес (Озил, 61), Мюллер
Предупреждения:
Судья:
Даниэле Орсато (Италия)
Место и дата
26 марта 19:00, Стадион им. Тофика Бахрамова, Текстовая трансляция