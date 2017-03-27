Йоахим Лев: Мы не смогли показать ту игру, которую я хотел бы видеть

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился впечатлениями после матча со сборной Азербайджана в квалификации ЧМ-2018. Напомним, что его команда победила со счетом 4:1.

«Доволен результатом, но ожидал от своей команды более лучшей игры. К сожалению, мы не смогли показать сегодня ту игру, которую я хотел видеть. Я знаю, что моя команда способна на большее.

Я хотел, чтобы мы не пропустили и в восьмой игре подряд. Азербайджан показал хорошую игру и до гола, и после него. Могу сказать, что сборная Азербайджана прогрессирует.

Нельзя сравнивать матчи с Англией (1:0) и Азербайджаном. Ведь та игра была товарищеской, а сегодняшняя в рамках отборочного этапа. Еще раз скажу, что наша игра нас не удовлетворила. Хотел, чтобы мы забили второй и третий голы сразу после первого. Но этого не произошло. Будем работать над ошибками. Постараюсь довести команду до желаемого уровня к июню», - цитирует Лева azerisport.com.

В составе победителей дубль оформил Андре Шюррле и по разу отличились Томас Мюллер и Марио Гомес, а у хозяев поля единственный мяч забил Дмитрий Назаров.

В группе С лидируют немцы с 15-ю очками, вторыми идут чехи (8 очков), третью строчку с семью очками делят Северная Ирландия и Азербаджан, следом Норвегия (3 очка), замыкает группу Сан-Марино, с нулем в графе заработанных очков.

В следующем туре Германия 10 июня примет команду Сан-Марино, а Азербайджан в этот же день встретится с Северной Ирландией.

ЧМ-2018. Квалификация

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