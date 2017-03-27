Роберт Просинечки: Доволен игрой команды в матче с Германией
Главный тренер сборной
Азербайджана Роберт Просинечки поделился впечатлениями после матча против
сборной Германии в квалификации ЧМ-2018. Напомним, что его команда уступила со
счетом 1:4.
«На стадионе
была великолепная атмосфера. Благодарен болельщикам. Давно мы такого не видели.
Игрой команды остался доволен. Несмотря на то, что противостояли сильному
сопернику, не стали сидеть в обороне. Наверное, и вы согласитесь, что этой
командой можно гордиться после этих 90 минут. Соперника же поздравляю с
победой.
Не будь ошибки
Афрана Исмайлова, а также необязательного гола Марио Гомеса в концовке первой
половины, то на перерыв ушли бы со счетом 1:1. Вновь повторюсь, что сегодня мы
атаковали, создавали моменты. Я доволен нашей игрой. Что до Рената, то он талантливый
футболист. Но ему всего 18 лет, он играет за юношескую команду франкфуртского
«Айнтрахта». Думаю, рано пока давать шанс столь юному футболисту в матче против
такого соперника. Если увижу, что он будет готов к следующим матчам, то дам
шанс», - цитирует Просинечки azerisport.com.
В
составе победителей дубль оформил Андре Шюррле и по разу отличились Томас
Мюллер и Марио Гомес, а у хозяев поля единственный мяч забил Дмитрий Назаров.
В
группе С лидируют немцы с 15-ю очками, вторыми идут чехи (8 очков), третью
строчку с семью очками делят Северная Ирландия и Азербаджан, следом Норвегия (3
очка), замыкает группу Сан-Марино, с нулем в графе заработанных очков.
В
следующем туре Германия 10 июня примет команду Сан-Марино, а Азербайджан в этот
же день встретится с Северной Ирландией.
ЧМ-2018. Квалификация
Европа
Группа С
5-й тур
Матч
Азербайджан - Германия - 1:4 (1:3)
Голы
Шюррле 19 (0:1). Назаров 31 (1:1). Мюллер 36 (1:2). Гомес 45 (1:3). Шюррле 81 (1:4).
Состав
Азербайджан: Агаев К., Гараев, Пашаев, Мирзабеков, Гусейнов Б., Садыхов, Гусейнов Д., Исмайлов (Гурбанов, 83), Амиргулиев (Паскуаль, 88), Шейдаев (Йылмаз, 68), Назаров
Германия: Лено, Хуммельс, Хектор, Хёведес, Хедира, Дракслер (Сане, 85), Кроос (Руди, 89), Шюррле, Киммих, Гомес (Озил, 61), Мюллер
Предупреждения:
Судья:
Даниэле Орсато (Италия)
Место и дата
26 марта 19:00, Стадион им. Тофика Бахрамова, Текстовая трансляция