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Роберт Просинечки: Доволен игрой команды в матче с Германией

Источник:  AzerisportКомментарии

Главный тренер сборной Азербайджана Роберт Просинечки поделился впечатлениями после матча против сборной Германии в квалификации ЧМ-2018. Напомним, что его команда уступила со счетом 1:4.

«На стадионе была великолепная атмосфера. Благодарен болельщикам. Давно мы такого не видели. Игрой команды остался доволен. Несмотря на то, что противостояли сильному сопернику, не стали сидеть в обороне. Наверное, и вы согласитесь, что этой командой можно гордиться после этих 90 минут. Соперника же поздравляю с победой.

Не будь ошибки Афрана Исмайлова, а также необязательного гола Марио Гомеса в концовке первой половины, то на перерыв ушли бы со счетом 1:1. Вновь повторюсь, что сегодня мы атаковали, создавали моменты. Я доволен нашей игрой. Что до Рената, то он талантливый футболист. Но ему всего 18 лет, он играет за юношескую команду франкфуртского «Айнтрахта». Думаю, рано пока давать шанс столь юному футболисту в матче против такого соперника. Если увижу, что он будет готов к следующим матчам, то дам шанс», - цитирует Просинечки azerisport.com.

В составе победителей дубль оформил Андре Шюррле и по разу отличились Томас Мюллер и Марио Гомес, а у хозяев поля единственный мяч забил Дмитрий Назаров.

В группе С лидируют немцы с 15-ю очками, вторыми идут чехи (8 очков), третью строчку с семью очками делят Северная Ирландия и Азербаджан, следом Норвегия (3 очка), замыкает группу Сан-Марино, с нулем в графе заработанных очков.

В следующем туре Германия 10 июня примет команду Сан-Марино, а Азербайджан в этот же день встретится с Северной Ирландией.

ЧМ-2018. Квалификация
Европа
Группа С
5-й тур

Матч

Азербайджан - Германия - 1:4 (1:3)

Голы

Шюррле 19 (0:1). Назаров 31 (1:1). Мюллер 36 (1:2). Гомес 45 (1:3). Шюррле 81 (1:4).

Состав

Азербайджан: Агаев К., Гараев, Пашаев, Мирзабеков, Гусейнов Б., Садыхов, Гусейнов Д., Исмайлов (Гурбанов, 83), Амиргулиев (Паскуаль, 88), Шейдаев (Йылмаз, 68), Назаров

Германия: Лено, Хуммельс, Хектор, Хёведес, Хедира, Дракслер (Сане, 85), Кроос (Руди, 89), Шюррле, Киммих, Гомес (Озил, 61), Мюллер

Предупреждения:

нет - Хедира, 13; Хёведес, 84

Судья:

Даниэле Орсато (Италия)

Место и дата

26 марта 19:00, Стадион им. Тофика Бахрамова, Текстовая трансляция

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