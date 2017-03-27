Рамиль Шейдаев: Мне понравилось, как мы сыграли против немцев

Форвард сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев поделился впечатлениями после матча против сборной Германии в квалификации ЧМ-2018. Напомним, что его команда уступила со счетом 1:4.

- Мы хорошо сыграли. Мне понравилось. Просто у немцев такая команда, что с ней ошибаться нельзя. Несмотря на это, на фоне соперника смотрелись хорошо. Жаль, что проиграли. Но это футбол, и сегодня они были сильнее нас.

- Почему не удалось добиться большего?

- Потому что играли против сборной Германии. При нашей сегодняшней игре любую другую команду нашей группы мы обыграли бы в 3-4 гола, - цитирует Шейдаева azerisport.com.

В составе победителей дубль оформил Андре Шюррле и по разу отличились Томас Мюллер и Марио Гомес, а у хозяев поля единственный мяч забил Дмитрий Назаров.

В группе С лидируют немцы с 15-ю очками, вторыми идут чехи (8 очков), третью строчку с семью очками делят Северная Ирландия и Азербаджан, следом Норвегия (3 очка), замыкает группу Сан-Марино, с нулем в графе заработанных очков.

В следующем туре Германия 10 июня примет команду Сан-Марино, а Азербайджан в этот же день встретится с Северной Ирландией.

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