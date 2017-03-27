Рамиль Шейдаев: Мне понравилось, как мы сыграли против немцев
Форвард сборной
Азербайджана Рамиль Шейдаев поделился впечатлениями после матча против сборной
Германии в квалификации ЧМ-2018. Напомним, что его команда уступила со счетом
1:4.
- Мы хорошо сыграли. Мне понравилось. Просто у
немцев такая команда, что с ней ошибаться нельзя. Несмотря на это, на фоне
соперника смотрелись хорошо. Жаль, что проиграли. Но это футбол, и сегодня они
были сильнее нас.
- Почему не удалось добиться
большего?
- Потому что играли против сборной Германии. При нашей сегодняшней игре любую другую команду нашей группы мы обыграли бы в 3-4 гола, - цитирует Шейдаева azerisport.com.
В
составе победителей дубль оформил Андре Шюррле и по разу отличились Томас
Мюллер и Марио Гомес, а у хозяев поля единственный мяч забил Дмитрий Назаров.
В
группе С лидируют немцы с 15-ю очками, вторыми идут чехи (8 очков), третью
строчку с семью очками делят Северная Ирландия и Азербаджан, следом Норвегия (3
очка), замыкает группу Сан-Марино, с нулем в графе заработанных очков.
В
следующем туре Германия 10 июня примет команду Сан-Марино, а Азербайджан в этот
же день встретится с Северной Ирландией.
ЧМ-2018. Квалификация
Европа
Группа С
Азербайджан - Германия - 1:4 (1:3) Шюррле 19 (0:1). Назаров 31 (1:1). Мюллер 36 (1:2). Гомес 45 (1:3). Шюррле 81 (1:4). Азербайджан: Агаев К., Гараев, Пашаев, Мирзабеков, Гусейнов Б., Садыхов, Гусейнов Д., Исмайлов (Гурбанов, 83), Амиргулиев (Паскуаль, 88), Шейдаев (Йылмаз, 68), Назаров Германия: Лено, Хуммельс, Хектор, Хёведес, Хедира, Дракслер (Сане, 85), Кроос (Руди, 89), Шюррле, Киммих, Гомес (Озил, 61), Мюллер Даниэле Орсато (Италия) 26 марта 19:00, Стадион им. Тофика Бахрамова, Текстовая трансляция
Матч
Голы
Состав
Предупреждения:
Судья:
Место и дата
Азербайджан - Германия - 1:4 (1:3)
Шюррле 19 (0:1). Назаров 31 (1:1). Мюллер 36 (1:2). Гомес 45 (1:3). Шюррле 81 (1:4).
Азербайджан: Агаев К., Гараев, Пашаев, Мирзабеков, Гусейнов Б., Садыхов, Гусейнов Д., Исмайлов (Гурбанов, 83), Амиргулиев (Паскуаль, 88), Шейдаев (Йылмаз, 68), Назаров
Германия: Лено, Хуммельс, Хектор, Хёведес, Хедира, Дракслер (Сане, 85), Кроос (Руди, 89), Шюррле, Киммих, Гомес (Озил, 61), Мюллер
Даниэле Орсато (Италия)
26 марта 19:00, Стадион им. Тофика Бахрамова, Текстовая трансляция