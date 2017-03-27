«Даллас» в овертайме обыграл «Нью-Джерси»
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Джерси» и «Далласом» завершился победой гостей в овертайме. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Далласа».
В составе победителей
отличились Алеш Гемски и Тайлер Сегин, в активе которого решающая шайба в
овертайме. У «Нью-Джерси» гол в активе Блейка Коулмэна.
«Даллас» набрал 73 очка и
занимает 11-е место на Западе. У «Нью-Джерси» 67 очков и последнее место на
Востоке.
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Место и дата
27 марта 00:00, Пруденшиал Центр, Онлайн-трансляция
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