«Даллас» в овертайме обыграл «Нью-Джерси»

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Джерси» и «Далласом» завершился победой гостей в овертайме. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Далласа».

В составе победителей отличились Алеш Гемски и Тайлер Сегин, в активе которого решающая шайба в овертайме. У «Нью-Джерси» гол в активе Блейка Коулмэна.

«Даллас» набрал 73 очка и занимает 11-е место на Западе. У «Нью-Джерси» 67 очков и последнее место на Востоке.

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