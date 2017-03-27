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День в истории. Мануэлю Нойеру исполнился 31 год

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня отмечает день рождения голкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер. Ему исполнился 31 год.

До 2011 года вратарь выступал за «Шальке». В составе клуба из Гельзенкирхена он выиграл Кубок Германии и Кубок немецкой лиги.

В «Баварии» Нойер четырежды стал чемпионом Германии, трижды выиграл Кубок Германии и дважды – Суперкубок страны. Также выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В составе сборной Германии стал чемпионом мира в 2014 году. Также завоевывал бронзовые медали на чемпионате мира и чемпионате Европы (дважды).

Нойер известен благодаря своей манере игры. Немецкий вратарь часто прерывает атаки соперников, находясь далеко от собственных ворот.

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