День в истории. Мануэлю Нойеру исполнился 31 год
Сегодня
отмечает день рождения голкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер. Ему
исполнился 31 год.
До
2011 года вратарь выступал за «Шальке». В составе клуба из Гельзенкирхена он
выиграл Кубок Германии и Кубок немецкой лиги.
В
«Баварии» Нойер четырежды стал чемпионом Германии, трижды выиграл Кубок
Германии и дважды – Суперкубок страны. Также выигрывал Лигу чемпионов,
Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
В
составе сборной Германии стал чемпионом мира в 2014 году. Также завоевывал
бронзовые медали на чемпионате мира и чемпионате Европы (дважды).
Нойер
известен благодаря своей манере игры. Немецкий вратарь часто прерывает атаки
соперников, находясь далеко от собственных ворот.
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