«Индиана» обыграла «Филадельфию»
Матч
регулярного чемпионата НБА между «Индианой» и «Филадельфией» завершился победой
хозяев. Итоговый счет матча – 107:94 в пользу «Индианы».
В
составе победителей самым результативным стал Пол Джордж, который набрал 21 очко.
У «Филадельфии» 16 очков набрал Серхио Родригес.
«Индиана»
занимает седьмое место на Востоке. У «Филадельфии» 12-е место.
НБА
Регулярный чемпионат
Матч
Место и дата
27 марта 02:00, Банкерс Лайф Филдхауз, Онлайн-трансляция
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