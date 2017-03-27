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«Индиана» обыграла «Филадельфию»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата НБА между «Индианой» и «Филадельфией» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 107:94 в пользу «Индианы».

В составе победителей самым результативным стал Пол Джордж, который набрал 21 очко. У «Филадельфии» 16 очков набрал Серхио Родригес.

«Индиана» занимает седьмое место на Востоке. У «Филадельфии» 12-е место.

НБА

Регулярный чемпионат

Матч

Индиана - Филадельфия

Место и дата

27 марта 02:00, Банкерс Лайф Филдхауз, Онлайн-трансляция

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