«Бостон» выиграл у «Майами»
Матч
регулярного чемпионата НБА между «Бостоном» и «Майами» завершился победой
хозяев. Итоговый счет матча – 112:108 в пользу «Бостона».
В
составе победителей самым результативным стал Айзейя Томас, который набрал 30
очков. У «Майами» 24 очка набрал Тайлер Джонсон.
«Бостон»
идет вторым на Востоке и уже обеспечил себе путевку в плей-офф. У «Майами»
восьмая позиция.
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Матч
Место и дата
27 марта 01:00, Ти Ди Гарден, Онлайн-трансляция
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