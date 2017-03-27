День в истории. Гаиске Мендьете исполнилось 43 года
Сегодня
отмечает день рождения известный испанский футболист, полузащитник Гаиска
Мендьета. Ему исполнилось 43 года.
Выступал
за «Кастельон», «Валенсию», «Лацио», «Барселону», «Мидлсбро» и сборную Испании.
В составе «Валенсии» дважды доходил до финала Лиги чемпионов, выигрывал Кубок
Испании и Суперкубок Испании. Вместе с «Мидлсбро» доходил до финала Кубка УЕФА.
Дважды признавался лучшим полузащитником сезона в Европе по версии УЕФА.
Провел
40 матчей за сборную Испании, забил восемь мячей.
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