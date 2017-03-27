День в истории. Гаиске Мендьете исполнилось 43 года

Сегодня отмечает день рождения известный испанский футболист, полузащитник Гаиска Мендьета. Ему исполнилось 43 года.

Выступал за «Кастельон», «Валенсию», «Лацио», «Барселону», «Мидлсбро» и сборную Испании. В составе «Валенсии» дважды доходил до финала Лиги чемпионов, выигрывал Кубок Испании и Суперкубок Испании. Вместе с «Мидлсбро» доходил до финала Кубка УЕФА. Дважды признавался лучшим полузащитником сезона в Европе по версии УЕФА.

Провел 40 матчей за сборную Испании, забил восемь мячей.