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День в истории. Гаиске Мендьете исполнилось 43 года

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня отмечает день рождения известный испанский футболист, полузащитник Гаиска Мендьета. Ему исполнилось 43 года.

Выступал за «Кастельон», «Валенсию», «Лацио», «Барселону», «Мидлсбро» и сборную Испании. В составе «Валенсии» дважды доходил до финала Лиги чемпионов, выигрывал Кубок Испании и Суперкубок Испании. Вместе с «Мидлсбро» доходил до финала Кубка УЕФА. Дважды признавался лучшим полузащитником сезона в Европе по версии УЕФА.

Провел 40 матчей за сборную Испании, забил восемь мячей.

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