День в истории. Дэвиду Култхарду исполнилось 46 лет
Сегодня
отмечает день рождения известный британский автогонщик, экс-пилот Формулы-1
Дэвид Култхард. Ему исполнилось 46 лет.
Култхард
– вице-чемпион мира 2001 года, четырежды занимал третью строчку в личном
зачёте чемпионата. Выступал за команды «Уильямс»,
«Макларен» и «Ред Булл». Наибольших успехов добился, выступая за
«Макларен» в 1996—2004 годах.
Всего Култхард
принял участие в 247 гран-при. В его активе 13 побед и 62 подиума.
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