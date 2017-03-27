День в истории. Дэвиду Култхарду исполнилось 46 лет

Сегодня отмечает день рождения известный британский автогонщик, экс-пилот Формулы-1 Дэвид Култхард. Ему исполнилось 46 лет.

Култхард – вице-чемпион мира 2001 года, четырежды занимал третью строчку в личном зачёте чемпионата. Выступал за команды «Уильямс», «Макларен» и «Ред Булл». Наибольших успехов добился, выступая за «Макларен» в 1996—2004 годах.

Всего Култхард принял участие в 247 гран-при. В его активе 13 побед и 62 подиума.