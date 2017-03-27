«Питтсбург» дома уступил «Филадельфии»
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбургом» и «Филадельфией» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 6:2 в пользу «Филадельфии».
В составе
победителей отличились Джордан Уил, Вальттери Филппула, Дэйл Вейс, Якуб
Ворачек, Радко Гудас и Шейн Гостисбер. У «Питтсбурга» забивали Мэтт Каллен и
Патрик Хернквист.
«Филадельфия»
набрала 78 очков и занимает 12-е место на Востоке. У «Питтсбурга» 103 очка и
третье место.
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Место и дата
27 марта 02:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция
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