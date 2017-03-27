Матс Хуммельс: Мы позволили Азербайджану выглядеть вдвое более сильным, чем на самом деле
Защитник сборной
Германии Матс Хуммельс поделился впечатлениями после матча со сборной Азербайджана
в квалификации ЧМ-2018. Напомним, что его команда
победила со счетом 4:1.
«Мы позволили Азербайджану выглядеть вдвое более сильным, чем
на самом деле. Мы были немного высокомерны, я не считаю, что это правильно.
Таким образом, мы сделали игру сложнее, чем нужно», - цитирует Хуммельса
официальная страница сборной Германии Вконтакте.
В
составе победителей дубль оформил Андре Шюррле и по разу отличились Томас
Мюллер и Марио Гомес, а у хозяев поля единственный мяч забил Дмитрий Назаров.
В
группе С лидируют немцы с 15-ю очками, вторыми идут чехи (8 очков), третью
строчку с семью очками делят Северная Ирландия и Азербаджан, следом Норвегия (3
очка), замыкает группу Сан-Марино, с нулем в графе заработанных очков.
В
следующем туре Германия 10 июня примет команду Сан-Марино, а Азербайджан в этот
же день встретится с Северной Ирландией.
ЧМ-2018. Квалификация
Европа
Группа С
5-й тур
Матч
Азербайджан - Германия - 1:4 (1:3)
Голы
Шюррле 19 (0:1). Назаров 31 (1:1). Мюллер 36 (1:2). Гомес 45 (1:3). Шюррле 81 (1:4).
Состав
Азербайджан: Агаев К., Гараев, Пашаев, Мирзабеков, Гусейнов Б., Садыхов, Гусейнов Д., Исмайлов (Гурбанов, 83), Амиргулиев (Паскуаль, 88), Шейдаев (Йылмаз, 68), Назаров
Германия: Лено, Хуммельс, Хектор, Хёведес, Хедира, Дракслер (Сане, 85), Кроос (Руди, 89), Шюррле, Киммих, Гомес (Озил, 61), Мюллер
Предупреждения:
Судья:
Даниэле Орсато (Италия)
Место и дата
26 марта 19:00, Стадион им. Тофика Бахрамова, Текстовая трансляция