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Матс Хуммельс: Мы позволили Азербайджану выглядеть вдвое более сильным, чем на самом деле

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Защитник сборной Германии Матс Хуммельс поделился впечатлениями после матча со сборной Азербайджана в квалификации ЧМ-2018. Напомним, что его команда победила со счетом 4:1.

«Мы позволили Азербайджану выглядеть вдвое более сильным, чем на самом деле. Мы были немного высокомерны, я не считаю, что это правильно. Таким образом, мы сделали игру сложнее, чем нужно», - цитирует Хуммельса официальная страница сборной Германии Вконтакте.

В составе победителей дубль оформил Андре Шюррле и по разу отличились Томас Мюллер и Марио Гомес, а у хозяев поля единственный мяч забил Дмитрий Назаров.

В группе С лидируют немцы с 15-ю очками, вторыми идут чехи (8 очков), третью строчку с семью очками делят Северная Ирландия и Азербаджан, следом Норвегия (3 очка), замыкает группу Сан-Марино, с нулем в графе заработанных очков.

В следующем туре Германия 10 июня примет команду Сан-Марино, а Азербайджан в этот же день встретится с Северной Ирландией.

ЧМ-2018. Квалификация
Европа
Группа С
5-й тур

Матч

Азербайджан - Германия - 1:4 (1:3)

Голы

Шюррле 19 (0:1). Назаров 31 (1:1). Мюллер 36 (1:2). Гомес 45 (1:3). Шюррле 81 (1:4).

Состав

Азербайджан: Агаев К., Гараев, Пашаев, Мирзабеков, Гусейнов Б., Садыхов, Гусейнов Д., Исмайлов (Гурбанов, 83), Амиргулиев (Паскуаль, 88), Шейдаев (Йылмаз, 68), Назаров

Германия: Лено, Хуммельс, Хектор, Хёведес, Хедира, Дракслер (Сане, 85), Кроос (Руди, 89), Шюррле, Киммих, Гомес (Озил, 61), Мюллер

Предупреждения:

нет - Хедира, 13; Хёведес, 84

Судья:

Даниэле Орсато (Италия)

Место и дата

26 марта 19:00, Стадион им. Тофика Бахрамова, Текстовая трансляция

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