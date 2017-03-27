«Денвер» уступил «Нью-Орлеану»
Матч
регулярного чемпионата НБА между «Денвером» и «Нью-Орлеаном» завершился победой
гостей. Итоговый счет матча - 115:90 в
пользу «Нью-Орлеана».
В
составе победителей самым результативным стал Энтони Дэвис, который набрал 31
очко. У «Денвера» 16 очков набрал Мэйсон Пламли.
«Денвер»
занимает восьмое место на Западе. «Нью-Орлеан» на 11-м месте.
НБА
Регулярный чемпионат
Матч
Место и дата
27 марта 03:00, Пепси Центр, Онлайн-трансляция
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