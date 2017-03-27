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«Денвер» уступил «Нью-Орлеану»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата НБА между «Денвером» и «Нью-Орлеаном» завершился победой гостей. Итоговый счет матча -  115:90 в пользу «Нью-Орлеана».

В составе победителей самым результативным стал Энтони Дэвис, который набрал 31 очко. У «Денвера» 16 очков набрал Мэйсон Пламли.

«Денвер» занимает восьмое место на Западе. «Нью-Орлеан» на 11-м месте.

НБА

Регулярный чемпионат

Матч

Денвер - Нью-Орлеан

Место и дата

27 марта 03:00, Пепси Центр, Онлайн-трансляция

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