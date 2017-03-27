«Виннипег» обыграл «Ванкувер»
Матч
регулярного чемпионата НХЛ между «Виннипегом» и «Ванкувером» завершился победой
хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Виннипега».
В
составе победителей отличились Мэтью Перро и Адам Лоури. У «Ванкувера» гол в
активе Александера Эдлера.
«Виннипег»
набрал 75 очков и занимает десятое место на Западе. У «Ванкувера» 69 очков и
12-е место.
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Матч
Место и дата
27 марта 03:00, МТС Центр, Онлайн-трансляция
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