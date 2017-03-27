«Голден Стэйт» одержал победу в матче с «Мемфисом»
Матч
регулярного чемпионата НБА между «Голден Стэйт» и «Мемфисом» завершился победой
хозяев. Итоговый счет матча – 106:94.
В
составе победителей самым результативным стал Клэй Томсон, который набрал 31
очко. У «Мемфиса» 29 очков набрал Майк Конли.
«Голден
Стэйт» лидирует на Западе и уже обеспечил себе место в плей-офф. У «Мемфиса»
седьмая позиция.
НБА
Регулярный чемпионат
Матч
Место и дата
27 марта 03:00, Оракл Арена, Онлайн-трансляция
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