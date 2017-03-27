Генрих Мхитарян: Я не могу всегда вести команду за собой

Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян поделился впечатлениями после матча со сборной Казахстана в квалификации ЧМ-2018. Напомним, что его команда победила со счетом 2:0.

Мхитарян отметил, что пытается делать все, чтобы помогать сборной, иногда это получается, иногда нет. «Во всяком случае, я не могу всегда вести команду за собой, парни должны брать на себя ответственность и заменять меня», - цитирует хавбека armeniasputnik.am.

Что касается самой игры, то по его словам, команда неплохо сыграла в первом тайме, но не использовала голевые моменты.



«Во втором плане получилась обратная картина, но потом удалось забить гол, что было самым важным», — сказал Мхитарян.



Армяне с шестью очками занимают на данный момент четвертое место в группе Е, команда Александра Бородюка с двумя баллами - на последней, шестой строчке.

10 июня Армения сыграет на выезде с Черногорией, а Казахстан в тот же день примет Данию.