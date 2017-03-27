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Генрих Мхитарян: Я не могу всегда вести команду за собой

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Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян поделился впечатлениями после матча со сборной Казахстана в квалификации ЧМ-2018. Напомним, что его команда победила со счетом 2:0.

Мхитарян отметил, что пытается делать все, чтобы помогать сборной, иногда это получается, иногда нет. «Во всяком случае, я не могу всегда вести команду за собой, парни должны брать на себя ответственность и заменять меня», - цитирует хавбека armeniasputnik.am.

Что касается самой игры, то по его словам, команда неплохо сыграла в первом тайме, но не использовала голевые моменты.

«Во втором плане получилась обратная картина, но потом удалось забить гол, что было самым важным», — сказал Мхитарян.

Армяне с шестью очками занимают на данный момент четвертое место в группе Е, команда Александра Бородюка с двумя баллами - на последней, шестой строчке.

10 июня Армения сыграет на выезде с Черногорией, а Казахстан в тот же день примет Данию.

Матч

Армения - Казахстан - 2:0 (0:0)

Голы

Мхитарян 73 (1:0). Озбилиз 75 (2:0).

Состав

Армения: Бегларян, Ароян, Восканян, Айрапетян, Андонян, Малакян, Казарян (Барсегян, 5), Оганесян К., Мхитарян, Пиццелли, Саркисов (Озбилиз, 70)

Казахстан: Лория, Бейсебеков, Шомко, Куат, Малый, Суюмбаев, Исламхан, Тагыберген, Нургалиев, Тунгушбаев, Нусербаев

Предупреждения:

Саркисов, 28; Ароян, 48 - Бейсебеков, 18; Малый, 20

Судья:

Александр Ставрев (Македония)

Место и дата

26 марта 19:00, Раздан, Онлайн-трансляция

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