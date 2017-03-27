Генрих Мхитарян: Я не могу всегда вести команду за собой
Полузащитник
сборной Армении Генрих Мхитарян поделился впечатлениями после матча со сборной
Казахстана в квалификации ЧМ-2018. Напомним, что его команда победила со счетом
2:0.
Мхитарян отметил, что пытается
делать все, чтобы помогать сборной, иногда это получается, иногда нет. «Во
всяком случае, я не могу всегда вести команду за собой, парни должны
брать на себя ответственность и заменять меня», - цитирует хавбека armeniasputnik.am.
Что касается самой игры, то по его словам, команда неплохо
сыграла в первом тайме, но не использовала голевые моменты.
«Во втором плане получилась обратная картина, но потом удалось забить гол, что было самым важным», — сказал Мхитарян.
Армяне с шестью очками занимают на данный момент четвертое место в группе Е, команда Александра Бородюка с двумя баллами - на последней, шестой строчке.
10
июня Армения сыграет на выезде с Черногорией, а Казахстан в тот же день примет
Данию.
Матч
Армения - Казахстан - 2:0 (0:0)
Голы
Мхитарян 73 (1:0). Озбилиз 75 (2:0).
Состав
Армения: Бегларян, Ароян, Восканян, Айрапетян, Андонян, Малакян, Казарян (Барсегян, 5), Оганесян К., Мхитарян, Пиццелли, Саркисов (Озбилиз, 70)
Казахстан: Лория, Бейсебеков, Шомко, Куат, Малый, Суюмбаев, Исламхан, Тагыберген, Нургалиев, Тунгушбаев, Нусербаев
Предупреждения:
Саркисов, 28; Ароян, 48 - Бейсебеков, 18; Малый, 20
Судья:
Александр Ставрев (Македония)
Место и дата
26 марта 19:00, Раздан, Онлайн-трансляция