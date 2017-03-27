Феллайни, Куртуа и Симан не сыграют за Бельгию в матче с Россией из-за травм
Сборная
Россия проведет товарищеский матч со сборной Бельгии. Перед этим матчем
бельгийцы испытывают кадровые проблемы.
Как
сообщает официальный твиттер сборной Бельгии, матч с Россией из-за травм
пропустят голкипер Тибо Куртуа, полузащитник Маруан Феллайни и защитник Лоран
Симан.
Куртуа
получил травму бедра, Феллайни – пальца ноги, а Симан повредил колено. Ранее стало
известно, что матч пропустят также Эден Азар и Кевин де Брюйне.
Матч Россия – Бельгия состоится 28 марта. Начало матча в 19:00 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.
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