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Феллайни, Куртуа и Симан не сыграют за Бельгию в матче с Россией из-за травм

Источник:  Федерация футбола БельгииКомментарии

Сборная Россия проведет товарищеский матч со сборной Бельгии. Перед этим матчем бельгийцы испытывают кадровые проблемы.

Как сообщает официальный твиттер сборной Бельгии, матч с Россией из-за травм пропустят голкипер Тибо Куртуа, полузащитник Маруан Феллайни и защитник Лоран Симан.

Куртуа получил травму бедра, Феллайни – пальца ноги, а Симан повредил колено. Ранее стало известно, что матч пропустят также Эден Азар и Кевин де Брюйне.

Матч Россия – Бельгия состоится 28 марта. Начало матча в 19:00 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.

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