Арас Озбилис: Постоянно работаю над тем, чтобы улучшить свою форму
Полузащитник сборной Армении
Арас Озбилис поделился впечатлениями
после матча против сборной Казахстана. Напомним, что его команда победила со
счетом 2:0.
По его словам, это была хорошая
игра, которая принесла три очка. Что касается своего выступления, то Озбилис
отметил, что постоянно работает над собой для достижения оптимальной
формы.
«Я постоянно работаю над тем, чтобы улучшить свою форму, это единственная вещь, что я могу сейчас делать. Я концентрируюсь на клубе, мне нужно получать больше игрового времени, у нас большая конкуренция, и я в поте лица работаю для приобретения формы», — цитирует Озбилиса armeniasputnik.am.
По его словам, после игры его товарищи по команде были
в хорошем настроении, однако это настроение омрачала травма Казаряна
и беспокойство о его здоровье.
Армяне с шестью очками занимают на данный момент четвертое место в группе Е, команда Александра Бородюка с двумя баллами - на последней, шестой строчке.
10
июня Армения сыграет на выезде с Черногорией, а Казахстан в тот же день примет
Данию.
Армения - Казахстан - 2:0 (0:0) Мхитарян 73 (1:0). Озбилиз 75 (2:0). Армения: Бегларян, Ароян, Восканян, Айрапетян, Андонян, Малакян, Казарян (Барсегян, 5), Оганесян К., Мхитарян, Пиццелли, Саркисов (Озбилиз, 70) Казахстан: Лория, Бейсебеков, Шомко, Куат, Малый, Суюмбаев, Исламхан, Тагыберген, Нургалиев, Тунгушбаев, Нусербаев Саркисов, 28; Ароян, 48 - Бейсебеков, 18; Малый, 20 Александр Ставрев (Македония) 26 марта 19:00, Раздан, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Состав
Предупреждения:
Судья:
Место и дата
Армения - Казахстан - 2:0 (0:0)
Мхитарян 73 (1:0). Озбилиз 75 (2:0).
Армения: Бегларян, Ароян, Восканян, Айрапетян, Андонян, Малакян, Казарян (Барсегян, 5), Оганесян К., Мхитарян, Пиццелли, Саркисов (Озбилиз, 70)
Казахстан: Лория, Бейсебеков, Шомко, Куат, Малый, Суюмбаев, Исламхан, Тагыберген, Нургалиев, Тунгушбаев, Нусербаев
Саркисов, 28; Ароян, 48 - Бейсебеков, 18; Малый, 20
Александр Ставрев (Македония)
26 марта 19:00, Раздан, Онлайн-трансляция