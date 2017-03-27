«МЮ» готов отдать 200 миллионов евро за Неймара

«Манчестер Юнайтед» намерен приобрести форварда «Барселоны» Неймара. Об этом сообщают испанские СМИ.

Как информирует Sport.es, английский клуб готов заплатить за игрока 200 миллионов евро. Именно такая сумма отступных прописана в его контракте. Если это случится, трансфер станет рекордным в истории. Кроме того, будет превзойден рекордный трансфер Поля Погба, за которого «МЮ» отдал «Ювентусу» 100 миллионов евро. Также игрок будет зарабатывать 415 000 фунтов в неделю в случае заключения контракта.

В текущем сезоне 25-летний Неймар провел 35 матчей и забил 14 мячей при 23 голевых передачах.