«Анахайм» обыграл «Рейнджерс»
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Анахаймом» и «Рейнджерс» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 6:3 в пользу «Анахайма».
В
составе победителей дубль сделал Патрик Ивз. Также отличились Райан Кесслер,
Джош Мэнсон, Эндрю Кольяно и Ник Ритчи. У «Рейнджерс» забивали Рик Нэш, Дерек
Степан и Брэди Шей.
«Анахайм»
набрал 93 очка и занимает третье место на Западе. У «Рейнджерс» 96 очков и
четвертое место.
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Матч
Место и дата
27 марта 04:00, Хонда Центр, Онлайн-трансляция
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