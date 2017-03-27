«Портленд» обыграл «Лейкерс»
Матч
регулярного чемпионата НБА между «Лейкерс» и «Портлендом» завершился победой
гостей. Итоговый счет матча – 97:81 в пользу «Портленда».
В составе
победителей самым результативным стал Дэмиан Лиллард, который набрал 22 очка. У
«Лейкерс» столько же набрал Д’Анджело Расселл.
«Лейкерс»
на последнем месте в Западной конференции. У «Портленда» восьмая позиция.
НБА
Регулярный
чемпионат
Матч
Место и дата
27 марта 04:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция
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