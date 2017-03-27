«Портленд» обыграл «Лейкерс»

Все матчи регулярного чемпионата НБА на сайте «Советского спорта».

НБА. «Бостон» обыграл «Майами», «Голден Стэйт» выиграл у «Мемфиса» и другие матчи

НБА. «Бостон» обыграл «Майами», «Голден Стэйт» выиграл у «Мемфиса» и другие матчи Все матчи регулярного чемпионата НБА на сайте «Советского спорта».

Матч регулярного чемпионата НБА между «Голден Стэйт» и «Мемфисом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 106:94.

«Голден Стэйт» одержал победу в матче с «Мемфисом»

«Голден Стэйт» одержал победу в матче с «Мемфисом» Матч регулярного чемпионата НБА между «Голден Стэйт» и «Мемфисом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 106:94.

Матч регулярного чемпионата НБА между «Денвером» и «Нью-Орлеаном» завершился победой гостей. Итоговый счет матча - 115:90 в пользу «Нью-Орлеана».

«Денвер» уступил «Нью-Орлеану» Матч регулярного чемпионата НБА между «Денвером» и «Нью-Орлеаном» завершился победой гостей. Итоговый счет матча - 115:90 в пользу «Нью-Орлеана».

Матч регулярного чемпионата НБА между «Бостоном» и «Майами» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 112:108 в пользу «Бостона».

«Бостон» выиграл у «Майами» Матч регулярного чемпионата НБА между «Бостоном» и «Майами» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 112:108 в пользу «Бостона».

Матч регулярного чемпионата НБА между «Индианой» и «Филадельфией» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 107:94 в пользу «Индианы».

«Индиана» обыграла «Филадельфию» Матч регулярного чемпионата НБА между «Индианой» и «Филадельфией» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 107:94 в пользу «Индианы».

Все матчи регулярного чемпионата НБА на сайте «Советского спорта».

НБА. «Кливленд» уступил «Вашингтону», «Торонто» обыграл «Даллас» и другие матчи

НБА. «Кливленд» уступил «Вашингтону», «Торонто» обыграл «Даллас» и другие матчи Все матчи регулярного чемпионата НБА на сайте «Советского спорта».

Сегодня отмечает день рождения известный американский баскетболист Джон Стоктон. Ему исполнилось 55 лет.

День в истории. Джону Стоктону исполнилось 55 лет

День в истории. Джону Стоктону исполнилось 55 лет Сегодня отмечает день рождения известный американский баскетболист Джон Стоктон. Ему исполнилось 55 лет.

Девин Букер из «Финикса» показал шестой результат в истории лиги, но для победы команды этого не хватило.

Фантастика! 20-летний парень набрал 70 очков в матче НБА (видео) Девин Букер из «Финикса» показал шестой результат в истории лиги, но для победы команды этого не хватило.

Хоаким Ноа дисквалифицирован на 20 матчей за применение допинга

Хоаким Ноа дисквалифицирован на 20 матчей за применение допинга Французский центровой клуба НБА «Нью-Йорк Никс» Хоаким Ноа получил 20-матчевую дисквалификацию за применение запрещенного препарата.

НБА. «Орландо» разгромил «Детройт», «Лейкерс» победил «Миннесоту» и другие матчи

НБА. «Орландо» разгромил «Детройт», «Лейкерс» победил «Миннесоту» и другие матчи «Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Национальной баскетбольной ассоциации.

Все матчи регулярного чемпионата НБА на сайте «Советского спорта».

НБА. «Торонто» обыграл «Майами», «Портленд» победил «Нью-Йорк» и другие матчи

НБА. «Торонто» обыграл «Майами», «Портленд» победил «Нью-Йорк» и другие матчи Все матчи регулярного чемпионата НБА на сайте «Советского спорта».

Шон Маркс: Талант Карасева не подлежит сомнению Генеральный менеджер «Бруклин Нетс» Шон Маркс оценил шансы нападающего «Зенита» Сергея Карасева вернуться в НБА.