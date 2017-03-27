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Голландия осталась без тренера, 200 миллионов за Неймара и смерть легенды «Зенита». Главные новости утра

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра понедельника.

1. Начнем с плохой новости. На 65-м году жизни скончался заслуженный тренер России, бывший  игрок «Зенита» и «Динамо» Владимир Казаченок.

2. Следующая новость плохая для главного тренера сборной Голландии. Точнее, для бывшего главного тренера, ибо таковым Данни Блинд быть перестал. Напомним, что голландцы накануне проиграли болгарам  - 0:2.

3. В центральном матче вечерней программы квалификации ЧМ-2018 Польша обыграла Черногорию.

4. Светлана Кузнецова вышла в 1/8 финала турнира в Майами.

5. Кстати, ранее Елена Веснина и Екатерина Макарова вышли в четвертьфинал этого же турнира, но в парном разряде.

6. Перед матчем со сборной России сборная Бельгии испытывает кадровые проблемы – ряд ведущих футболистов пропустит товарищескую игру.

7. «Манчестер Юнайтед» всерьез нацелился на Неймара. Они готовы отдать за бразильца 200 миллионов евро.

8. В НХЛ «Питтсбург» потерпел домашнее поражение в матче с «Филадельфией».

9. А в НБА вновь победил лидирующий «Голден Стэйт». На этот раз команда справилась с «Мемфисом».

10. В Сербии продолжаются поиски преступников, которые нанесли ножевые ранения фанатам «Спартака».

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