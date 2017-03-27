Голландия осталась без тренера, 200 миллионов за Неймара и смерть легенды «Зенита». Главные новости утра
«Советский
спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра понедельника.
1.
Начнем с плохой новости. На 65-м году жизни скончался
заслуженный тренер России, бывший игрок
«Зенита» и «Динамо» Владимир Казаченок.
2.
Следующая новость плохая для главного тренера сборной Голландии. Точнее, для
бывшего главного тренера, ибо таковым Данни Блинд быть перестал. Напомним, что
голландцы накануне проиграли болгарам -
0:2.
3. В центральном матче вечерней программы квалификации ЧМ-2018 Польша обыграла Черногорию.
4. Светлана Кузнецова вышла в 1/8 финала турнира в Майами.
5. Кстати, ранее Елена Веснина и Екатерина Макарова вышли в
четвертьфинал этого же турнира, но в парном разряде.
6. Перед матчем со сборной России сборная Бельгии испытывает
кадровые проблемы – ряд ведущих футболистов пропустит товарищескую игру.
7. «Манчестер Юнайтед» всерьез нацелился на Неймара. Они
готовы отдать за бразильца 200 миллионов евро.
8. В НХЛ «Питтсбург» потерпел домашнее поражение в матче с
«Филадельфией».
9. А в НБА вновь победил лидирующий «Голден Стэйт». На этот
раз команда справилась с «Мемфисом».
10. В Сербии продолжаются поиски преступников, которые нанесли ножевые ранения фанатам «Спартака».
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