Халеп вышла в четвертый круг турнира в Майами
Румынская теннисистка Симона Халеп вышла в четвертый круг турнира в Майами.
В третьем раунде она переиграла эстонку Анетт Контавейт со счетом 6:3, 6:0. Матч продолжался менее часа.
В следующем круге Халеп встретится с австралийкой Самантой Стосур.
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 6 993 450 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Симона Халеп (Румыния, 3) - Анетт Контавейт (Эстония) - 6:3, 6:0
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