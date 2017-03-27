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Анатолий Бышовец: Лучше не критиковать, а дать Черчесову спокойно поработать

Источник:  «Известия»Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец оценил игру национальной команды в матче с Кот-д'Ивуаром (0:2).

- Результат и качество игры огорчают, но есть объективные причины такого ее уровня, - сказал «Известиям» Бышовец. - Думаю, что выстраивание системы - вопрос времени. Плюс нельзя не учитывать кадровых проблем. Переход на новую схему требует органического взаимодействия футболистов. И это не делается сиюминутно, эту систему выстроить очень сложно. Тем более на подготовку к таким матчам дается мало времени.

Футболисты приезжают из разных клубов в разном функциональном состоянии. Нужно время, особенно в таком жутком цейтноте. В ходе смены поколений по объективным причинам «выпадают» игроки — Игнашевич, Березуцкий. Это все Черчесову приходится отлаживать «с колес».

 Здесь необходима последовательность. На данном этапе для тренеров важнее найти не качество игры, а потенциал каждого футболиста. У Черчесова достаточно таланта и квалификации, чтобы с этим справиться. Я в него верю.  Нужно найти решение, не впадая в истерику. Лучше не критиковать, а дать Черчесову спокойно поработать.

Напомним, команда Станислава Черчесова 24 марта в Краснодаре проиграла сборной Кот-д'Ивуара со счетом 0:2. 28 числа россияне в Сочи проведут матч с Бельгией. Начало игры в 19:00, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.   

Голосование: Как завершится матч Россия – Бельгия?

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