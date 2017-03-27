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«Спартак» летом планирует отдать Давыдова в аренду

Источник:  «Известия»Комментарии

Нападающий «Спартака» Денис Давыдов, большую часть нынешнего сезона выступающий за «Спартак-2» в ФНЛ, летом может сменить клубную прописку, сообщают «Известия». 

Красно-белые рассматривают вариант с отправкой своего воспитанника в аренду, однако вопрос о продаже игрока на сегодня не стоит. Намерения руководства и тренерского штаба клуба отдать Давыдова в аренду связаны с высокой конкуренцией на его позиции в «Спартаке» и, как следствие, недостатком у футболиста игровой практики в главной команде красно-белых.  

- По мнению тренерского штаба «Спартака» во главе с Массимо Каррерой, Давыдов пока не готов к выступлениям в основной команде, — рассказал «Известиям» источник в московском клубе. — Денис уступает другим атакующим игрокам и поэтому чаще выходит на поле за «Спартак-2» в ФНЛ. Однако уровень первого дивизиона для него все-таки низок, поэтому красно-белые намерены подыскать для Давыдова клуб в премьер-лиге и даже готовы на время аренды взять на себя большую часть обязательств по выплате заработной платы футболисту. При этом руководство москвичей не рассматривает вариант с продажей своего воспитанника. В прошлом году красно-белые продлили контракт с Давыдовым до 2020 года, и в клубе надеются на то, что футболист еще заявит о себе в «Спартаке». 

Давыдов является воспитанником «Спартака». Первую игру за основную команду москвичей футболист провел 28 сентября 2013 года. Сезон-2016/17 Денис Давыдов начал в «Спартаке-2». За вторую команду красно-белых он сыграл 19 матчей в ФНЛ и забил семь мячей. Также нападающий принял участие в четырех матчах основной команды в РФПЛ, проведя на поле 83 минуты, но ни разу не отличился результативными действиями. 

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