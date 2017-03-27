Кержаков выразил соболезнования в связи со смертью Казаченка
Нападающий «Зенита» Александр Кержаков выразил соболезнования в связи со смертью тренера Владимира Казаченка.
«Плачу. Ты дал мне очень много, люблю тебя», - написал Кержаков на своей странице в Instagram.
Напомним, что 26 марта на 65-м году жизни скончался заслуженный тренер России Владимир Казаченок.
О причине смерти не сообщается. Казаченок занимал пост директора футбольной академии «Зенита», возглавлял сборную Петербурга на турнире среди футболистов до 17 лет - Мемориале Гранаткина. В качестве главного тренера он работал в «Химках», «Смене-Зенит», «Динамо СПб» и «Светогорце».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически