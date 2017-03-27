Гецлаф, Гостисбеер и Сегин - звезды дня в НХЛ

читайте также

НХЛ. «Питтсбург» уступил «Филадельфии», «Виннипег» обыграл «Ванкувер» и другие матчи Все матчи регулярного чемпионата НХЛ на сайте «Советского спорта».

«Анахайм» обыграл «Рейнджерс» Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Анахаймом» и «Рейнджерс» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 6:3 в пользу «Анахайма».

«Виннипег» обыграл «Ванкувер» Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Виннипегом» и «Ванкувером» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Виннипега».

«Питтсбург» дома уступил «Филадельфии» Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Филадельфией» и «Питтсбургом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 6:2 в пользу «Филадельфии».

«Даллас» в овертайме обыграл «Нью-Джерси» Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Джерси» и «Далласом» завершился победой гостей в овертайме. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Далласа».

Евгений Малкин пропустит шестой матч кряду из-за травмы Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин пропустит матч c «Филадельфией» из-за травмы верхней части тела.

Александр Овечкин вошел в компанию к Гретцки и приобрел свой остров (видео) Очень крутое событие! Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забил 30-й гол в сезоне, причем сделал это уже 12 раз подряд.

Куликов провел 500-й матч в НХЛ Российский защитник «Баффало» Дмитрий Куликов провел 500-й матч в НХЛ. Юбилейная игра пришлась на встречу регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто».

Бобровский - первая звезда дня в НХЛ Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский признан первой звездой дня в НХЛ.

НХЛ. «Коламбус» обыграл «Филадельфию» «Вашингтон» нанес поражение «Аризоне» и другие матчи Все матчи регулярного чемпионата НХЛ на сайте «Советского спорта».

«Эдмонтон» обыграл «Колорадо» Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Эдмонтоном» и «Колорадо» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Эдмонтона».

Дубль Роналду, гол Овечкина и шатаут Бобровского. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра воскресенья.

«Нэшвилл» разгромил «Сан-Хосе» Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нэвшиллом» и «Сан-Хосе» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 7:2 в пользу «Нэшвилла».

«Бостон» обыграл «Айлендерс», Худобин отыграл весь матч Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Айлендерс» и «Бостоном» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Бостона».

«Каролина» обыграла «Нью-Джерси» благодаря дублю Ахо Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Джерси» и «Каролиной» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Каролины».

«Монреаль» обыграл «Оттаву», Марков сделал дубль Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Монреалем» и «Оттавой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Монреаля».

Гол Куликова помог «Баффало» обыграть «Торонто» Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Баффало» и «Торонто» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:2 в пользу «Баффало».

Гол Барбашева и передача Якупова не помогли «Сент-Луису» избежать поражения в матче с «Калгари» Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сент-Луисом» и «Калгари» завершился победой гостей в овертайме. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Калгари».

«Флорида» разгромила «Чикаго» со счетом 7:0, Маршессо сделал хет-трик Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Флоридой» и «Чикаго» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 7:0 в пользу «Флориды».