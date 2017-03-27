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Гецлаф, Гостисбеер и Сегин - звезды дня в НХЛ

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Форвард «Анахайма» Райан Гецлаф признан первой звездой дня в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

В матче против «Рейнджерс» (6:3) нападающий  сделал четыре результативных передачи. 

Второй звездой стал защитник «Филадельфии» Шейн Гостисбеер, набравший два (1+1) очка в матче с «Питтсбургом» (6:2).

Третья звезда - нападающий «Далласа» Тайлер Сегин, забросивший победную шайбу в матче против «Нью- Джерси» (2:1 ОТ).


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