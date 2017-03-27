Самолет со сборной Казахстана совершил экстренную посадку в Ереване
Самолет с футболистами сборной Казахстана на борту совершил экстренную посадку после вылета из аэропорта Еревана, сообщил казахстанский журналист Ербол Каиров в Twitter.
«Самолет сборной Казахстана вынужденно сел в Ереване, откуда и взлетал, - написал Каиров в социальной сети. - Причина - неисправность шасси. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт. После смены чартерного самолёта планируется вылет обратно в Казахстан».
Самолёт сборной Казахстана вынужденно сел в Ереване, откуда и взлетал. Причина - неисправность шасси.— Ербол Каиров (@kairov_erbol) 27 марта 2017 г.
Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт. После смены чартерного самолёта планируется вылет обратно в Казахстан.— Ербол Каиров (@kairov_erbol) 27 марта 2017 г.
В воскресенье в Ереване сборная Казахстана проиграла команде Армении со счетом 0:2 в матче отбора к ЧМ-2018. Армяне с 6 очками занимают на данный момент четвертое место в группе Е, команда Александра Бородюка с двумя баллами - на последней, шестой строчке. 10 июня Армения сыграет на выезде с Черногорией, а Казахстан в тот же день примет Данию.