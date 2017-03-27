Владимир Плющев: В Ярославле СКА ждут непростые игры

Бывший главный тренер казанского «Ак Барса» и сборной России Владимир Плющев поделился ожиданиями в преддверии матча «Локомотив» - СКА в финале Западной конференции.

- В Ярославле питерский СКА ждут непростые игры. Очень многое будет зависеть от третьего матча. Если «Локомотив» сумеет зацепиться за третью игру, а у них есть все шансы для этого, то команды могут начать все с нуля в этой серии. Я уверен, что в Ярославле не будет легкой прогулки для СКА. «Локомотив» был обязан побеждать в первом матче в Санкт-Петербурге. Они вели игру, чувствовали себя уверенно, спокойно, - сказал Плющев в интервью «Р-Спорт».

СКА после двух матчей в Санкт-Петербурге ведет в серии с «Локомотивом» со счетом 2-0. Третья и четвертая встречи пройдут 27 и 29 марта в Ярославле.