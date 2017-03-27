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Александр Емельяненко пропустит турнир в Грозном, его возвращение состоится в августе

Источник:  «Известия»Комментарии

Знаменитый тяжеловес Александр Емельяненко снова перенес свой дебют в чеченской спортивной лиге «Ахмат».

Изначально планировалось, что первый поединок он проведет на турнире WFCA в Казахстане. Однако менеджер бойца Полина Емельяненко сообщила «Известиям», что Александр не имеет права покидать территорию России в течение двух лет, поскольку находится под подпиской о невыезде. Исходя из сложившейся ситуации, любители смешанных единоборств и фанаты знаменитого спортсмена ждали его на предстоящем турнире в Грозном. Однако, по информации «Известий», дебют Емельяненко-младшего в очередной раз переносится на более поздний срок.

- Я тренируюсь два раза в день шесть дней в неделю, но всё равно не успеваю подготовиться к турниру в Грозном, - сообщил Емельяненко. - Занимаюсь под руководством знаменитого тренера Олега Меньшикова, мы работаем с ним не в первый раз. Хочу выйти на пик формы и показать свой настоящий уровень, а для этого нужно время. Надеюсь, смогу дебютировать на ринге в конце лета.

- Александр действительно пропустит турнир в Грозном, - призналась «Известиям» менеджер и супруга бойца Полина Емельяненко. - Он очень ответственно подходит к тренировочному процессу и хочет провести свой дебютный поединок в наилучшей форме. Мы не торопимся с дебютом, самое важное - показать отличный результат. Мы рады, что подписали соглашение с лигой «Ахмат», они предложили достойные условия. Впреди три поединка в этой организации, и я надеюсь, во всех трех Емельяненко одержит победу. 

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