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20-летний боксер Джордан Коу скончался из-за сгонки веса

Источник:  Daily TelegraphКомментарии

Шотландский боксер Джордан Коу скончался в Таиланде из-за сердечного приступа, сообщает Daily Telegraph.

20-летний боксер был найден мертвым в теплом спортивном костюме. Как сообщает источник, он пытался добиться сгонки веса перед турниром тайского бокса. В итоге спортсмен не рассчитал силы и скончался от сердечного приступа. 

Коу в воскресенье должен был провести бой с боксером из Камбоджи. Летом шотландец планировал вернуться в Глазго, чтобы тренироваться в Тайской академии бокса. 

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