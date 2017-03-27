20-летний боксер Джордан Коу скончался из-за сгонки веса
Шотландский боксер Джордан Коу скончался в Таиланде из-за сердечного приступа, сообщает Daily Telegraph.
20-летний боксер был найден мертвым в теплом спортивном костюме. Как сообщает источник, он пытался добиться сгонки веса перед турниром тайского бокса. В итоге спортсмен не рассчитал силы и скончался от сердечного приступа.
Коу в воскресенье должен был провести бой с боксером из Камбоджи. Летом шотландец планировал вернуться в Глазго, чтобы тренироваться в Тайской академии бокса.
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