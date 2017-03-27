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«Челси» пообещал Азару, что обсудит с «Реалом» его трансфер

Источник:  MarcaКомментарии

Полузащитник «Челси» Эден Азар может начать новый сезон в «Реале». Трансфер бельгийца в Мадрид мог состояться еще год назад, однако тогда игрок посчитал неправильным уходить из команды после провального сезона. В то же время Азар договорился с руководством «синих», что через год вернутся к переговорам с «Реалом».

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан по-прежнему заинтересован в подписании Азара, однако владелец «Челси» Роман Абрамович намерен убедить одного из лидеров команды остаться. В клубе из Лондона рассчитывают на то, что это получится с помощью приобретения других классных игроков, что позволит «Челси» побороться за победу не только в премьер-лиге, но и в Лиге чемпионов.

Так в планах «Челси» приглашение полузащитников Хамеса Родригеса («Реал»), Тьемуэ Бакайоко («Монако»), а также форвардов Ромелу Лукаку («Эвертон») и Альваро Мораты («Реал»). На все трансферы ближайшим летом Абрамович готов выделить 200 миллионов евро.

Добавим, что Азар проводит пятый сезон в «Челси», куда перешел в 2012 году из «Лилля». В 26 матчах премьер-лиги на его счету 11 голов и шесть голевых передач.

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