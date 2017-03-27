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День в истории. Александру Гацкану – 33!

Елена Корсунская
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня, 27 марта, празднует свой день рождения футболист «Ростова» и сборной Молдавии Александр Гацкан. Ему исполняется 33 года.

Гацкан выступает за «Ростов» с 2008 года. В составе донского клуба защитник выигрывал Кубок России и серебро чемпионата страны. До «Ростова» Гацкан два сезона провел в «Рубине».

За сборную Молдавии футболист выступает с 2005 года, провел за национальную команду 55 матчей и забил пять мячей.

«Ростов» на своем официальном сайте поздравил капитана.

«Коллектив ФК «Ростов» от всей души поздравляет Сашу с днем рождения. Твоим бойцовским качествам может позавидовать любой, а верность нашему клубу вызывает восхищение! Побед, здоровья и счастья!», - говорится в поздравлении клуба. 

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