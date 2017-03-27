Кристиан Хорнер: Мало обгонов? Давайте дождемся гонок в Китае и Бахрейне

Руководитель «Ред Булла» Кристиан Хорнер высказался о проблеме обгонов после изменения регламента Формулы-1.

«Давайте сохраним мнение при себе до того, как пройдет два-три гран-при, – приводит Autosport.com.ru слова Хорнера. – В Мельбурне традиционно никогда не бывает большого количества обгонов.

Давайте дождемся гонок в Китае и Бахрейне, потому что на этих трассах гораздо легче обгонять».

Напомним, по новому регламенту болиды Формулы-1 стали шире и длиннее, а возросшая прижимная сила позволяет им ехать быстрее.

В воскресенье победителем первого этапа сезона Гран-при Австралии стал немец Себастьян Феттель на «Феррари».

Второй этап чемпионата мира пройдет 7-9 апреля на трассе в Шанхае.