Федерация футбола Петербурга выразила соболезнования родным и близким Владимира Казаченка

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Максим Беляев: Пенальти в матче с «Зенитом»? Я попал в ловушку Дзюбы Защитник «Арсенала» Максим Беляев поделился мнением об эпизоде матча 20-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:2), после которого в ворота туляков был назначен пенальти.

Новгородский ОМОН предотвратил драку фанатов «Зенита» и «Динамо» Полиция предотвратила столкновение болельщиков московского «Динамо» и питерского «Зенита» на стадионе в Великом Новгороде во время матча 28-го тура ФНЛ между столичным клубом и «Тосно» из Ленинградской области. Об этом в своем твиттере сообщил ведущий радиостанции «Спорт ФМ» Дмитрий Дерунец.

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«Зенит» – «Уфа». Кержаков и Новосельцев выйдут в стартовом сотаве Тренерский штаб «Зенита» определился с составом на товарищеский матч против «Уфы».

Бурлак может перейти в «Зенит» на замену Ломбертсу Защитник «Рубина» Тарас Бурлак может продолжить карьеру в «Зените», сообщает Федеральное агентство новостей.

Ультрас «Волыни» требуют лишить Тимощука звания «Почетного гражданина Луцка» Ультрас луцкой «Волыни» опубликовали петицию с требованием лишить тренера «Зенита» Анатолия Тимощука звания «Почетного гражданина Луцка». Напомним, что Тимощук является воспитанником этого клуба.

Николас Ломбертс: Моя цель – сыграть на чемпионате мира в России Защитник «Зенита» Николас Ломбертс поделился ожиданиями от выступления за «Остенде», куда он перейдет по окончании сезона.

Он впечатлил Хави и выиграл у Бонда. Форвард основы сборной России – в цитатах Александр Бухаров, которого невозможно не любить – хотя бы за то, что говорит он и что говорят о нем.

Суд лишил Кокорина водительских прав на четыре месяца Мировой суд Тверского района Москвы признал нападающего «Зенита» Александра Кокорина виновным в нарушении правил дорожного движения и лишил футболиста водительских прав.

10 лет самого душевного легионера лиги – почему их невозможно забыть? «Советский спорт» вспоминает 10 главных событий в петербургской карьере Николаса Ломбертса, который летом вернется в Бельгию.

Николас Ломбертс: Теперь я могу красиво попрощаться с «Зенитом» Защитник «Зенита» Николас Ломбертс поделился впечатлениями от перехода в бельгийский «Остенде», за который он начнет выступать с лета 2017 года.

Агент Ломбертса: «Остенде» идет в топ-4 чемпионата Бельгии и очень амбициозен – это привлекло Николаса Агент Сантуш Верхулст, представляющий интересы защитника «Зенита» Николаса Ломбертса, прокомментировал корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге» переход его клиента в бельгийский «Остенде».

«Остенде» презентовал Ломбертса и подтвердил трехлетний контракт с игроком Бельгийский «Остенде» презентовал Николаса Ломбертса в качестве новичка команды, сообщает официальный твиттер клуба.

«Зенит» – «Уфа». Товарищеский матч пройдет на «Петровском» в закрытом режиме Футболисты «Зенита» и «Уфа» 26 марта сыграют товарищеский матч в Санкт-Петербурге, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.