Федерация футбола Петербурга выразила соболезнования родным и близким Владимира Казаченка
26 марта на 65-м году жизни скончался советский футболист, мастер спорта СССР международного класса, заслуженный тренер России, член Президиума Федерации футбола Санкт-Петербурга Владимир Казаченок.
Казаченок занимал пост директора футбольной академии «Зенита», возглавлял сборную Петербурга на турнире среди футболистов до 17 лет - Мемориале Гранаткина. В качестве главного тренера он работал в «Химках», «Смене-Зенит», «Динамо СПб» и «Светогорце» и эстонском «Калеве».
Свою игровую карьеру Казаченок провел в «Зените» (1971-1975, 1979-1983) и московском «Динамо» (1976-1978). В составе петербургского клуба нападающий завоевал бронзовые медали чемпионата СССР (1980), вместе с бело-голубыми стал обладателем Кубка СССР (1977).
Федерация футбола Санкт-Петербурга выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира Александровича.
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