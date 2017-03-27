Федерация тяжелой атлетики России получила аккредитацию Министерства спорта

Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) получила аккредитацию Министерства спорта Российской Федерации, сообщает ТАСС.

По информации источника, соответствующий приказ 24 марта подписал министр спорта Павел Колобков. Федерация тяжелой атлетики России получила аккредитацию, которая будет действовать четыре года, начиная с 1 апреля 2017 года.

Напомним, что президентом ФТАР с 22 ноября 2016 года является Максим Агапитов.