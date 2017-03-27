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Ван Гал может стать консультантом сборной Голландии

Источник:  Goal.comКомментарии

Бывший главный тренер сборной Голландии Луи ван Гал может вернуться в национальную команду в качестве консультанта.

Накануне после поражения от Болгарии (0:2) в отборочном турнире чемпионата мира 2018 года Королевский футбольный союз Нидерландов отправил в отставку главного тренера «оранжевых» Данни Блинда.

Теперь в руководстве голландского футбола намерены создать совет экспертов и консультантов, который будет взаимодействовать с тренерским штабом сборной. И ван Галу готовы отвести в новом органе одну из ключевых ролей.

Напомним, ван Гал привел национальную команду к бронзовым медалям чемпионата мира 2014 года, после чего ушел в «Манчестер Юнайтед», где проработал два года.

Добавим, что после пяти туров отборочного турнира Голландия занимает четвертое место в группе A, отставая на шесть очков от лидирующей Франции.

С новым тренером сборной в Голландии рассчитывают определиться к матчу с Люксембургом, который пройдет 9 июня.

Матч

Болгария - Голландия - 2:0 (2:0)

Голы

Делев 5 (1:0). Делев 20 (2:0).

Состав

Болгария: Михайлов, Занев (Недляков, 86), Манолев, Божиков, Чорбаджинский, Тонев, Славчев, Костадинов, Попов С., Попов И. (Краев, 68), Делев (Бодуров, 88)

Голландия: Зут, Мартинс Инди, Карсдорп, Блинд Д., де Лигт (Худт, 46), Промес (де Йонг, 69), Классен, Строотман, Роббен, Вейналдум (Снейдер, 46), Дост

Судья:

Уильям Коллам (Шотландия)

Место и дата

25 марта 22:45, Василь Левски, Онлайн-трансляция

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